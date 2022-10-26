Тен Хаг заявил, что Роналду будет в заявке «МЮ» на матч ЛЕ с «Шерифом». Варан не сыграет до ЧМ-2022

попадет в заявку «Манчестер Юнайтед» на матч с «Шерифом».

Об этом сообщил главный тренер английского клуба Эрик тен Хаг в ходе сегодняшней пресс-конференции.

Также тен Хаг заявил, что защитник Рафаэль Варан не сыграет за «Манчестер Юнайтед» до из-за травмы, полученной в игре прошлого тура против «Челси» (1:1).

Напомним, Роналду был отстранен от тренировок с после матча с «Тоттенхэмом» (2:0). Такое решение было принято тен Хагом в связи с отказом португальца от выхода на замену в концовке игры. Роналду ушел в подтрибунное помещение и покинул «Олд Траффорд» еще до финального свистка. После этого Криштиану не попал в заявку на матч с «Челси».

Вчера 37-летний нападающий вернулся к тренировкам в составе «Юнайтед».

«МЮ» дома сыграет с «Шерифом» завтра, 27 октября. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.