Тен Хаг заявил, что Роналду будет в заявке «МЮ» на матч ЛЕ с «Шерифом». Варан не сыграет до ЧМ-2022
Криштиану Роналду попадет в заявку «Манчестер Юнайтед» на матч Лиги Европы с «Шерифом».
Об этом сообщил главный тренер английского клуба Эрик тен Хаг в ходе сегодняшней пресс-конференции.
Также тен Хаг заявил, что защитник Рафаэль Варан не сыграет за «Манчестер Юнайтед» до ЧМ-2022 из-за травмы, полученной в игре прошлого тура АПЛ против «Челси» (1:1).
Напомним, Роналду был отстранен от тренировок с «Манчестер Юнайтед» после матча с «Тоттенхэмом» (2:0). Такое решение было принято тен Хагом в связи с отказом португальца от выхода на замену в концовке игры. Роналду ушел в подтрибунное помещение и покинул «Олд Траффорд» еще до финального свистка. После этого Криштиану не попал в заявку на матч с «Челси».
Вчера 37-летний нападающий вернулся к тренировкам в составе «Юнайтед».
«МЮ» дома сыграет с «Шерифом» завтра, 27 октября. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.
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