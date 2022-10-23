Травма Варана оказалась не столь серьезной. Он может восстановиться к ЧМ-2022
Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан избежал тяжелой травмы.
29-летний игрок получил повреждение в матче 13-го тура АПЛ против «Челси» (1:1).
По итогам МРТ у француза выявлена травма бицепса бедра, но в целом результаты обследования оказались достаточно положительными.
Ожидается, что Варан пропустит 3-4 недели. Он не сыграет за «МЮ» до старта ЧМ-2022, но может поехать на турнир.
Решение о его включении в заявку сборной Франции на мировое первенство примет Дидье Дешам.
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