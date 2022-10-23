Травма Варана оказалась не столь серьезной. Он может восстановиться к ЧМ-2022

Теги Манчестер Юнайтед Дидье Дешам премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу травмы ЧМ-2022 Рафаэль Варан Футбол

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан избежал тяжелой травмы.

29-летний игрок получил повреждение в матче 13-го тура АПЛ против «Челси» (1:1).

По итогам МРТ у француза выявлена травма бицепса бедра, но в целом результаты обследования оказались достаточно положительными.

Ожидается, что Варан пропустит 3-4 недели. Он не сыграет за «МЮ» до старта ЧМ-2022, но может поехать на турнир.

Решение о его включении в заявку сборной Франции на мировое первенство примет Дидье Дешам.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные