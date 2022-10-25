Роналду и тен Хаг сегодня поговорят. Форвард может попасть в заявку «МЮ» на матч ЛЕ с «Шерифом»

Сегодня Криштиану Роналду может вернуться к тренировкам в составе .

По данным Manchester Evening News, сегодня утром главный тренер «Манчестер Юнайтед» встретится с форвардом, который с 17 октября тренировался индивидуально.

Роналду может вернуться к тренировкам с основным составом «МЮ» после сегодняшнего разговора с тен Хагом. У игроков «Юнайтед» после матча с «Челси» (1:1) в было два выходных. Сегодня команда начнет подготовку к игре против .

Криштиану может попасть в заявку «Ман Юнайтед» на матч с «Шерифом», но для этого ему нужно будет убедить тен Хага в приверженности проекту и готовности соответствовать его требованиям.

Роналду и тен Хаг пообщаются впервые после отстранения форварда. Тренер «МЮ» по-прежнему считает, что они смогут найти общий язык. Также он думает, что Роналду еще может сыграть важную роль в команде.