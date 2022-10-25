Тен Хаг рад, что ситуация с Роналду разрешилась. Форвард будет в заявке «МЮ» на матч ЛЕ с «Шерифом»

Эрик тен Хаг и уладили противоречия.

Сегодня португальский нападающий вернулся к тренировкам в составе «Манчестер Юнайтед» после отстранения.

Как пишет журналист ESPN Роб Доусон, тен Хаг и Роналду находились в постоянном диалоге после того, как тренер исключил форварда из заявки на матч против «Челси» (1:1).

Криштиану будет в списке игроков, которые смогут сыграть с в . Тен Хаг рад, что ситуация разрешилась, и хочет двигаться дальше.