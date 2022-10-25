Тен Хаг рад, что ситуация с Роналду разрешилась. Форвард будет в заявке «МЮ» на матч ЛЕ с «Шерифом»

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Эрик тен Хаг и Криштиану Роналду уладили противоречия.

Сегодня португальский нападающий вернулся к тренировкам в составе «Манчестер Юнайтед» после отстранения.

Как пишет журналист ESPN Роб Доусон, тен Хаг и Роналду находились в постоянном диалоге после того, как тренер исключил форварда из заявки «Манчестер Юнайтед» на матч АПЛ против «Челси» (1:1).

Криштиану будет в списке игроков, которые смогут сыграть с «Шерифом» в Лиге Европы. Тен Хаг рад, что ситуация разрешилась, и хочет двигаться дальше.

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