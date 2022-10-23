Варан рискует пропустить ЧМ-2022. У защитника Франции и «МЮ» травма задней поверхности бедра

Защитник сборной Франции Рафаэль Варан рискует пропустить ЧМ-2022 из-за травмы.

Как пишет L’Équipe, во вчерашнем матче 13-го тура между и «Челси» (1:1) защитник повредил мышцы задней поверхности бедра. Пока неизвестно, насколько серьезно это повреждение.

В случае, если Варан не сможет сыграть на , в состав сборной Франции, скорее всего, будут приглашены («Барселона»), Вильям Салиба («Арсенал»), Ибраима Конате («Ливерпуль») и Дайо Упамекано («Бавария»). Также попасть в заявку могут Бенуа Бадиашиле («Монако»), Люка Эрнандес («Бавария») и Преснель Кимпембе («ПСЖ»), пишет L’Équipe.

Напомним, с поля француз уходил в слезах.

Тренер «Ман Юнайтед» Эрик тен Хаг после игры с высказался о травме Варана так: «Еще рано делать выводы. Понимаю, почему у Варана было столько эмоций – в прошлом он прошел через большое количество травм. Нужно подождать. Пусть наши врачи сделают свою работу и поставят диагноз».

Варан уже пропускал крупный турнир из-за травмы – он не помог сборной Франции на Евро-2016.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.