Грэм Сунесс: «Тен Хага не будет в «МЮ» через 5 лет, о нем никто не вспомнит. А Роналду будут называть, возможно, лучшим в истории»
Грэм Сунесс высказался о ситуации вокруг Криштиану Роналду.
«Через пять лет тен Хаг уже не будет в «Манчестер Юнайтед», и в клубе о нем никто даже не вспомнит. На его месте я бы наладил отношения с Роналду в первый же день работы. Лично я использовал бы Роналду совсем иначе, так как считаю, что ему по-прежнему есть что предложить.
Через пять лет о тен Хаге никто не вспомнит, а о Роналду будут говорить как о, возможно, лучшем футболисте в истории», – сказал бывший полузащитник «Ливерпуля».
Сунесс о ситуации вокруг Роналду: «Тен Хаг и «МЮ» выстрелили себе в ногу. Посмотрите, до чего клуб довел игрока, который вывел его на вершину»
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