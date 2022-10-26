Грэм Сунесс: «Тен Хага не будет в «МЮ» через 5 лет, о нем никто не вспомнит. А Роналду будут называть, возможно, лучшим в истории»

высказался о ситуации вокруг .

«Через пять лет тен Хаг уже не будет в , и в клубе о нем никто даже не вспомнит. На его месте я бы наладил отношения с Роналду в первый же день работы. Лично я использовал бы Роналду совсем иначе, так как считаю, что ему по-прежнему есть что предложить.

Через пять лет о тен Хаге никто не вспомнит, а о Роналду будут говорить как о, возможно, лучшем футболисте в истории», – сказал бывший полузащитник «Ливерпуля».

Сунесс о ситуации вокруг Роналду: «Тен Хаг и «МЮ» выстрелили себе в ногу. Посмотрите, до чего клуб довел игрока, который вывел его на вершину»