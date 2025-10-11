  • Спортс
Дмитрий Аленичев: «Глушаков мог бы играть, может, не за «Реал» и «Барсу», но за команды уровня «Севильи» и «Атлетико»

Дмитрий Аленичев сожалеет, что Денис Глушаков не поиграл в Европе.

11 октября проходит прощальный матч Глушакова между легендами «Спартака» и «Локомотива».

«Спасибо Денису, что пригласил меня на свой матч. Денис играл ярко за «Локомотив» и «Спартак». Мне посчастливилось его тренировать год. Он был лидером того «Спартака», который стал чемпионом.

Мне очень жаль, что он не попробовал свои силы в Европе. Мог бы играть, может, не за «Реал» и «Барселону», но за команды уровня «Севильи» и «Атлетико», – сказал экс-тренер «Спартака».

