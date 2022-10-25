Аморим о Роналду: «Топ-игрок, все в «Спортинге» мечтают о его возвращении. Но у нас нет денег, чтобы ему платить»

Главный тренер ответил на вопрос о возможном возвращении в клуб.

«Он топ-игрок, игрок , и все [в «Спортинге»] мечтают о его возвращении. Но у нас нет денег, чтобы ему платить.

Я думаю, он счастлив [в «МЮ»], но он не играет. В этом-то проблема. Что я об этом думаю? У меня уже есть проблемы с моими игроками, а это проблема тен Хага», – сказал .