Аморим о Роналду: «Топ-игрок, все в «Спортинге» мечтают о его возвращении. Но у нас нет денег, чтобы ему платить»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Англия Рубен Аморим Эрик тен Хаг Футбол

Главный тренер «Спортинга» ответил на вопрос о возможном возвращении Криштиану Роналду в клуб.

«Он топ-игрок, игрок «Манчестер Юнайтед», и все [в «Спортинге»] мечтают о его возвращении. Но у нас нет денег, чтобы ему платить.

Я думаю, он счастлив [в «МЮ»], но он не играет. В этом-то проблема. Что я об этом думаю? У меня уже есть проблемы с моими игроками, а это проблема тен Хага», – сказал Рубен Аморим

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