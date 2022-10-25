Аморим о Роналду: «Топ-игрок, все в «Спортинге» мечтают о его возвращении. Но у нас нет денег, чтобы ему платить»
Главный тренер «Спортинга» ответил на вопрос о возможном возвращении Криштиану Роналду в клуб.
«Он топ-игрок, игрок «Манчестер Юнайтед», и все [в «Спортинге»] мечтают о его возвращении. Но у нас нет денег, чтобы ему платить.
Я думаю, он счастлив [в «МЮ»], но он не играет. В этом-то проблема. Что я об этом думаю? У меня уже есть проблемы с моими игроками, а это проблема тен Хага», – сказал Рубен Аморим.
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