Сунесс о ситуации вокруг Роналду: «Тен Хаг и «МЮ» выстрелили себе в ногу. Посмотрите, до чего клуб довел игрока, который вывел его на вершину»

высказался о ситуации вокруг Криштиану Роналду.

Напомним, нападающий «Манчестер Юнайтед» покинул «Олд Траффорд», не дожидаясь завершения матча с «Тоттенхэмом». После этого главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг принял решение не включать португальца в состав на игру против «Челси».

оказался в невероятно грустной ситуации. Вот игрок, который вывел на вершину и забивал голы, которые надолго останутся в памяти – но посмотрите, до чего этот клуб довел его.

Что мы увидели на «Олд Траффорд», когда команда играла с «Тоттенхэмом» в среду: игрок был явно разгневан, расстроен и глубоко разочарован – он застрял на скамейке запасных, в то время как на поле были игроки, которых, как Криштиану по праву считает, он превосходит.

Для игрока с таким соревновательным духом это было мучением. Он никогда не мог себе представить, что столкнется с таким опытом. Я должен сказать, что могу понять его чувства.

Это ситуация, полностью созданная «Юнайтед». Проблема, которую им просто не нужно было создавать. Эрик тен Хаг принял несколько смелых решений, пытаясь привить дисциплину и единство. Но как, по его мнению, будет работать эта ситуация с Роналду?

Как, по его мнению, игрок отреагирует на то, что его просят сесть на скамейку запасных, пробежаться по бровке, разминаясь только для того, чтобы остаться лишним и не выйти на поле, а камеры фиксируют каждое его выражение лица?

Люди должны говорить только о том матче против «Тоттенхэма», но вместо этого происходит такое. Тен Хаг и «Юнайтед» выстрелили себе в ногу и нисколько не сделали себе лучше», – написал бывший полузащитник «Ливерпуля» в своей колонке.

Давайте поаплодируем Тен Хагу за отстранение Роналду. Он сильно рискует, но без этого не построить команду