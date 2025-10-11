0

Суд ликвидировал фонд поддержки ветеранов и молодежи «Спартака»

Лквидирован благотворительный фонд поддержки ветеранов и молодежи «Спартака».

Суд ликвидировал фонд в связи с прекращением фактической деятельности, говорится в судебных материалах. Иск о ликвидации юридического лица в суд подала один из учредителей фонда Наталия Сазонова.

«Учитывая, что фактическая деятельность фонда прекращена, цели фонда, для которых он был создан, не могут быть достигнуты, финансирование фонда отсутствует, имущества на балансе у фонда нет, суд приходит к выводу о том, имеются основания для удовлетворения требования о ликвидации фонда в связи с недостаточностью имущества фонда для осуществления его целей и отсутствием вероятности получения необходимого имущества», – говорится в документе.

Задолженностей у фонда, как уточняется, нет. Судом был изучен бухгалтерский баланс организации за 2021-2024 годы, справка из налоговой, документ об отсутствии недвижимости, из содержания которых следует, что по факту фонд деятельность не ведет.
 
Благотворительный фонд был создан в 2008 году после того, как тогдашний Леонид Федун, отвечая на вопросы болельщиков, поддержал идею одного из них о создании такой организации.

Как вам дерби?23449 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовано: Sports
Источник: «Р-Спорт»
Р-Спорт
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Зампред Госдумы Жуков: «Спартаку» нужен свой тренер – Аленичев, Титов, Парфенов, Тихонов. Не думаю, что решение оставить Станковича пойдет на пользу»
337 октября, 17:04
Булыкин о «Спартаке»: «Гендиректор не лезет в спорт, не знает ничего, не расскажет. Это смешно, когда нефутбольный человек рассказывает какие-то моменты матча как эксперт»
387 октября, 05:30
Слушание по существу в отношении Промеса пройдет в 2026 году, сообщили в суде Амстердама
81 октября, 15:37
Булыкин о тренере для «Спартака»: «Моуринью – прекрасная кандидатура, но опоздали. Будут рассматривать иностранца, хотя проблема даже не в тренере»
1726 сентября, 15:36
Главные новости
К вам на экран прилетела онлайн-сова. Нажмите на нее и отправьтесь забирать «Кубок огня»!
13 минут назадТесты и игры
Генсек РФС о бане России: «УЕФА говорит: мы готовы допустить, но на нас давят. Есть вера в участие в отборе на Евро-2028»
1528 минут назад
Прощальный матч Глушакова. Легенды «Спартака» против легенд «Локомотива», Плющенко с сыном, Нагорный, Легков и Борзаковский тоже играют
13338 минут назадLive
Дмитрий Аленичев: «Глушаков мог бы играть, может, не за «Реал» и «Барсу», но за команды уровня «Севильи» и «Атлетико»
1848 минут назад
Ямаль не восстановится к игре с «Жироной» 18 октября
1055 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Португалия примет Ирландию, Испания сыграет с Грузией, Италия в гостях у Эстонии, Норвегия против Израиля
58сегодня, 10:52
Олег Романцев: «Глушаков может считаться великим футболистом и «Спартака», и «Локомотива»
28сегодня, 12:58
Президент «ПСЖ» Аль-Хелайфи призвал «Реал» выйти из Суперлиги: «Мы семья, хотим, чтобы все вернулись. У нас лучшие клубные турниры»
48сегодня, 12:17
Александр Мостовой: «Мне надоели товарищеские матчи сборной, уже не вижу азарта. Хочется посмотреть, когда коленки трясутся, голова кружится»
28сегодня, 11:48
Неста хотел перейти в «Интер» после срыва трансфера в «Ювентус» в 2002-м: «Я не хотел в «Милан», верил, что «Интер» будет побеждать, а вместо этого мы с «Миланом» взяли ЛЧ в первом же сезоне»
20сегодня, 11:31
Ко всем новостям
Последние новости
Товарищеский матч. «Краснодар» играет с ПСК из Третьего дивизиона
18 минут назадLive
Первая лига. «Торпедо» и «Арсенал» сыграли 2:2, «Факел» против «Шинника», матч «Урала» перенесен, «Ротор» встретится с «Черноморцем» в воскресенье
912 минут назадLive
Божинов про Головина: «Мог бы играть за «Ман Сити», почему нет? Когда изменится политическая ситуация»
5сегодня, 12:50
«Соболев не соответствует уровню и амбициям «Зенита». Баранник о форварде
14сегодня, 12:45
Конате не сыграет с Исландией из‑за травмы. Павар вызван в сборную Франции вместо него
сегодня, 12:32
Экс-президенту «Дюнкерка» Скуарнеку грозит 24 месяца тюрмы условно за нецелевое использование активов, мошенничество, фиктивные трансферы и фальсификацию отчетности
сегодня, 12:10
17-летний Локтев из «Ротора-2» забил с центра поля. Это 2-й гол в его карьере
2сегодня, 12:05Видео
Колыванов о «Спартаке»: «У Станковича есть характер. Его задача – до зимы дать какой-то результат»
10сегодня, 11:58
Сборную Боливии встретили хлебом, солью и танцами в аэропорту
8сегодня, 11:28Видео
Джибриль Сиссе – Вальбуэна о шантаже интимным видео: «Не жалеешь, что годами втягивал меня в это дерьмо? Я не забыл»
4сегодня, 10:51