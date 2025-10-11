Суд ликвидировал фонд поддержки ветеранов и молодежи «Спартака»

Лквидирован благотворительный фонд поддержки ветеранов и молодежи «Спартака».

Суд ликвидировал фонд в связи с прекращением фактической деятельности, говорится в судебных материалах. Иск о ликвидации юридического лица в суд подала один из учредителей фонда Наталия Сазонова.

«Учитывая, что фактическая деятельность фонда прекращена, цели фонда, для которых он был создан, не могут быть достигнуты, финансирование фонда отсутствует, имущества на балансе у фонда нет, суд приходит к выводу о том, имеются основания для удовлетворения требования о ликвидации фонда в связи с недостаточностью имущества фонда для осуществления его целей и отсутствием вероятности получения необходимого имущества», – говорится в документе.

Задолженностей у фонда, как уточняется, нет. Судом был изучен бухгалтерский баланс организации за 2021-2024 годы, справка из налоговой, документ об отсутствии недвижимости, из содержания которых следует, что по факту фонд деятельность не ведет.



Благотворительный фонд был создан в 2008 году после того, как тогдашний Леонид Федун, отвечая на вопросы болельщиков, поддержал идею одного из них о создании такой организации.