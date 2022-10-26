Фанаты «Юве» вывели в тренды хэштег #AllegriOut после невыхода клуба в плей-офф ЛЧ

Болельщики «Ювентуса» призывают клуб уволить с поста главного тренера.

Туринцы в гостях проиграли «Бенфике» (3:4) в 5-м туре группового этапа и утратили шансы на выход в 1/8 финала.

Фанаты «Юве» в социальных сетях обрушились с критикой на 55-летнего итальянского специалиста еще до окончания матча.

В твиттере в тренды вывели хэштег #AllegriOut (#АллегриВон).

Напомним, что в сентябре, после домашнего поражения «Ювентуса» от «Бенфики» (1:2) болельщики сделали то же самое.

Ранее стало известно, что не уволит Аллегри до ЧМ-2022. Боссы клуба оценят работу тренера во время паузы в Серии А.

«Юве» теперь точно без плей-офф. Получил от «Бенфики» три еще в первом тайме – впервые в истории ЛЧ