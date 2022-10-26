Антонио Кассано: «Аллегри должен уйти из «Ювентуса». Он плох, не справляется. Но я сомневаюсь, что он откажется от денег»

призвал уволить с поста тренера .

Туринцы в гостях проиграли «Бенфике» (3:4) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов и утратили шансы на выход в 1/8 финала.

«Он должен уйти, потому что он плох. Когда он побеждал, у него в составе было 50 чемпионов. Сейчас от него требуется что-то большее – и вот результат.

Аллегри не справляется и должен отступить. Но я сомневаюсь, что он откажется от денег», – сказал бывший форвард сборной Италии в интервью Striscia la Notizia.

Ранее стало известно, что «Ювентус» не уволит Аллегри до ЧМ-2022. Боссы клуба оценят работу тренера во время паузы в Серии А.

«Юве» теперь точно без плей-офф. Получил от «Бенфики» три еще в первом тайме – впервые в истории ЛЧ