Аллегри о невыходе «Юве» в плей-офф ЛЧ: «Мы разочарованы и злы. Должны хотя бы попасть в Лигу Европы»

высказался после невыхода в плей-офф Лиги чемпионов.

Туринская команда проиграла на выезде «Бенфике» (3:4) в 5-м туре группового этапа и утратила шансы на 1/8 финала.

«Это нечто большее, чем неправильный подход к матчу. Мы действовали чересчур слабо в защите в первом тайме.

Мы разочарованы и злы, потому что вылетели из Лиги чемпионов. Теперь нам нужно концентрироваться на Серии А и матче с «ПСЖ», потому что мы должны хотя бы попасть в Лигу Европы.

Первая часть сезона, очевидно, не была хорошей для «Ювентуса». Мы выбыли из ЛЧ и отстаем в чемпионате Италии. Мы должны реагировать на это.

Сегодня мы совершили слишком много ошибок, но теперь бесполезно говорить об этом.

Я рад за молодых ребят, все они играли с энергией, настроем и техникой – это нам и было нужно на этом отрезке матча», – сказал главный тренер «Юве».

«Юве» теперь точно без плей-офф. Получил от «Бенфики» три еще в первом тайме – впервые в истории ЛЧ