Капелло о поражении «Ювентуса»: «Жестокое избиение, счет 3:4 стал аспирином. «Бенфика» доминировала»

высказался о поражении от «Бенфики».

Туринская команда проиграла со счетом 3:4 в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов и лишилась шансов на выход в плей-офф.

«Мне грустно, потому что «Юве» уступил сопернику, который доминировал в игре. Полное доминирование. Очень жаль, потому что за последние 20 минут мы увидели то, каким мог быть этот матч. В концовке «Юве» мог даже сравнять счет.

Жестокое избиение, счет 3:4 стал аспирином. «Юве» всегда играет в своем темпе и выигрывает матчи только тогда, когда у него игроки более высокого класса, чем у соперника.

Однако если уровень игроков одинаков или уровень игроков «Юве» ниже, чем у соперника, то следует поражение. Это нужно изменить», – сказал бывший тренер «бьянконери» в эфире Sky.