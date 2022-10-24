Депутат Свищев об интеграции новых регионов: «Они являются неотъемлемой частью России. ФИФА и УЕФА должны отнестись с пониманием либо предложить какой-то вариант»

высказался об интеграции новых регионов России в футбольные чемпионаты.

Напомним, правительство РФ и РФС договорились об интеграции новых территорий в чемпионаты России по футболу. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время доклада президенту Владимиру Путину.

«Будут ли санкции из-за этого решения? А какие еще могут последовать санкции? Нас и так никуда не допускают. Понимаю, что есть разные мнения. Кто-то говорит, что нас скоро допустят, а новые территории могут стать причиной нашего недопуска. Но вот когда такой вопрос встанет, тогда будем его обсуждать.

На сегодняшний день территории являются неотъемлемой частью России. Все граждане России имеют право на участие в чемпионатах России. Повлияет ли это решение на наше возвращение на международную арену? Этот вопрос я бы переадресовал коллегам из РФС. Мы же не знаем, какие были условия переговоров.

, как ФИФА и УЕФА, должен отстаивать интересы любого человека, который любит футбол. Любой человек, который любит футбол, должен быть под защитой , и РФС. Наши иностранные коллеги должны отнестись к этому с пониманием либо предложить какой-то вариант. Лично я никаких других вариантов не слышал», – сказал председатель комитета думы РФ по физической культуре и спорту.