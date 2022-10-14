Депутат Свищев: «ФИФА и УЕФА ведут себя как марионетки. Прогнулись и поддались на общую русофобскую провокацию»

высказался о позиции ФИФА и относительно сборной России и российских клубов.

УЕФА ранее исключил сборную России из отбора Евро-2024 и решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

– Когда ФИФА допустит Россию до международных соревнований?

– Никто не знает. Сейчас трудно что-либо предсказать. Мы всегда считали, что ФИФА и УЕФА – это монстры с человеческим лицом, которые имеют твердую позицию и ни перед кем не прогибаются. Они же устраивали встречи с президентами разных стран, вели переговоры на равных, с ними встречался в том числе и наш президент.

Но то, что ФИФА и УЕФА отстраняют наши сборные и клубы от предстоящих соревнований, доказывает, что теперь они тоже ведут себя как марионетки, которые не могут выстоять перед спонсорскими деньгами или под давлением западных стран. Это печально.

К сожалению, Инфантино и Чеферин прогнулись и поддались на общую русофобскую провокацию, – сказал депутат Госдумы РФ.