Хави: «Если «Барса» вылетит в Лигу Европы, то мы будем биться за победу как львы»

сказал, что будет бороться за победу в , если вылетит из ЛЧ.

«Мы хотим продолжить выступать в Лиге чемпионов, но в случае, если этого не произойдет, мы будем биться за победу в Лиге Европы как львы.

Наш характер не должен становиться слабее. После поражения в класико мы хорошо отреагировали в матчах с двумя сильными соперниками, «Вильярреалом» и «Атлетиком». Если мы не выйдем в плей-офф, мы не должны терять уверенность. Нужно показать, что мы способны конкурировать с такими командами, как «Бавария», и победить.

Нужно показать, что мы поменяли тенденцию», – сказал главный тренер «Барселоны».

Напомним, что «Барселона» близка к вылету в Лигу Европы. Это произойдет, если «Интер» победит «Викторию» Пльзень в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.