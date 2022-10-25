«Вылет «Барсы» из ЛЧ может стать преимуществом в Ла Лиге. Игроки могут устать после ЧМ-2022». Линекер о борьбе с «Реалом»

считает, что вылет из Лиги чемпионов может помочь «Барсе» в борьбе с в .

Каталонцы лишатся шансов на выход в плей-офф, если «Интер» обыграет «Викторию» Пльзень в 5-м туре Лиги чемпионов.

«Быть тренером «Барсы» сложно, потому что это один из крупнейших клубов в мире, но я думаю, что до сих пор хорошо справлялся и прогрессирует. Сложно все быстро изменить.

Обидно из-за Лиги чемпионов, но вылет из нее может стать преимуществом в Ла Лиге – возможно, игроки очень устанут после чемпионата мира», – сказал бывший нападающий «Барселоны».