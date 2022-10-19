Хави: «Трофеи – цель «Барсы», этот состав способен побеждать. Если не получится, попробует другой тренер»

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Тренер «Барселоны» Хави вновь заявил, что клуб нацелен на трофеи в этом сезоне.

– Да, это не меняется. Я повторяю это. Трофеи – наша цель, учитывая уровень состава и наши ощущения. Мы должны брать трофеи.

Я довольно спокойный человек. Я хочу справиться с этой ситуации. Я фанат «Барселоны». Поражения не остановят меня – менять ситуацию не так-то просто. Буду трудиться еще усерднее. Трофеи – это по-прежнему наша цель.

– Если команда еще строится, то почему вы обещаете, что возьмете трофеи?

– У меня есть ощущение, что мы способны на это. Я должен быть честным и с кулес, и с клубом. Думаю, мы создали команду, которая способна брать трофеи. Я продолжаю работать с максимальным энтузиазмом, несмотря на тот факт, что по итогам минувшей недели получил много критики.

Меня все поддерживают. Мой телефон выглядит так, словно умер кто-то из моих родственников.

Если у меня не получится, то будут последствия. Я спокоен. Думаю, этот состав способен побеждать. Если не получится, то добиться этого попробует другой тренер, – сказал Хави.

На прошлой неделе «Барселона» сыграла вничью с «Интером» (3:3) в Лиге чемпионов и максимально усложнила свое положение в борьбе за выход в плей-офф, а также уступила «Реалу» (1:3) в 9-м туре Ла Лиги. Теперь команда Хави отстает от лидирующего «Реала» на три очка.

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