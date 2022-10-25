Хави про ЛЧ: «А что, если мы пройдем дальше? Надежда – последнее, что можно потерять»
Хави поделился мыслями перед игрой «Барселоны» с «Баварией» в Лиге чемпионов.
«Барселона» близка к вылету в Лигу Европы. Это произойдет, если «Интер» победит «Викторию» Пльзень в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
– Во многих случаях в Лиге чемпионов мы не сыграли на необходимом уровне. У меня было ощущение, что все в наших руках, но теперь ситуация уже не зависит от нас.
– Вы верите в чудеса?
– В такие чудеса... У нас есть маленькая надежда. Мы оказались в очень неприятной ситуации. Слишком многое указывает на то, что мы не пройдем.
– А какие у «Барсы» причины, чтобы верить?
– А что, если мы пройдем дальше? У нас есть маленькая надежда. Надежда – последнее, что можно потерять. Грустно, когда ты не зависишь от себя, – сказал главный тренер «Барселоны».
«Барселона» дома сыграет с «Баварией» завтра, 26 октября. Начало матча – в 22:00 по московскому времени.
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