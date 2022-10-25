Хави про ЛЧ: «А что, если мы пройдем дальше? Надежда – последнее, что можно потерять»

поделился мыслями перед игрой «Барселоны» с «Баварией» в Лиге чемпионов.

близка к вылету в Лигу Европы. Это произойдет, если «Интер» победит «Викторию» Пльзень в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

– Во многих случаях в Лиге чемпионов мы не сыграли на необходимом уровне. У меня было ощущение, что все в наших руках, но теперь ситуация уже не зависит от нас.

– Вы верите в чудеса?

– В такие чудеса... У нас есть маленькая надежда. Мы оказались в очень неприятной ситуации. Слишком многое указывает на то, что мы не пройдем.

– А какие у «Барсы» причины, чтобы верить?

– А что, если мы пройдем дальше? У нас есть маленькая надежда. Надежда – последнее, что можно потерять. Грустно, когда ты не зависишь от себя, – сказал главный тренер «Барселоны».

«Барселона» дома сыграет с «Баварией» завтра, 26 октября. Начало матча – в 22:00 по московскому времени.