Рой Кин: «Роналду – хороший вариант, если твоя команда мало забивает. У «Лестера» больше голов, чем у «МЮ»

Рой Кин высказался о проблемах в атаке.

– Я уже много раз говорил: Роналду будет хорошим вариантом, если твоя команда мало забивает.

– Но ты не думаешь, что «МЮ» нужно что-то большее, чем просто голеадор?

– Я думаю, команда в порядке. Сегодня мы видели, как 35 минут они доминировали в матче, но нет ощущения, что команда может много забивать. Они создали один-два момента, Маркус [Рэшфорд] упустил пару моментов, Шоу пробил мимо ворот, однако этого было недостаточно.

В конце матча мы увидели, что они очень хотели добиться большего – и добились, но нужно больше. Мы можем критиковать замены, но мне не кажется, что у него (Эрика тен Хага – прим.) есть отличные варианты на скамейке.

Нужно рисковать, чтобы выигрывать матчи. Мне кажется, эта команда недостаточно рискует. При этом ты должен быть готов к поражению.

Сейчас эта команда забивает недостаточно. У «Лестера», который замыкает таблицу, больше голов, чем у «Ман Юнайтед». И если мы говорим об игроках атаки – и я говорю в том числе о Роналду, – они должны действовать лучше. Они должны больше забивать, это же «Ман Юнайтед». Атакующие футболисты отвечают за то, чтобы выигрывать матчи, – сказал бывший футболист «МЮ».