«Роналду стоило сказать себе летом: «Еду в «Спортинг», играю на ЧМ и прощаюсь». Теперь – Америка, Китай, Дубай». Кассано о форварде «МЮ»

Экс-форвард «Реала» раскритиковал нападающего .

«Нужно самоуважение и достоинство, чтобы сказать: «Все кончено». Его агент и его окружение представляют Роналду как лучшего, но они не понимают, что он уже 3-4 года не на этом уровне. Он продолжит забивать тысячами способов, но если говорить о перемещении по полю, он уже не справляется.

Ему следовало минувшим летом сказать самому себе: «Ладно, я еду в , выступаю на чемпионате мира и прощаюсь». Вместо этого он создает проблемы , команде, с которой он творил историю.

А потом еще и устраивает такие представления – такие, которые позволить себе мог бы я! К нему приковано внимание всего мира, а он такое вытворяет.

Ему нужно ехать в Америку, Китай, Дубай. Он уже не вписывается в нынешний футбол. От его атлетизма почти ничего не осталось. Ему нужно поднять руку и сказать «хватит». И я ему за это поаплодирую», – сказал Кассано в эфире Bobo TV.