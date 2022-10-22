«Роналду стоило сказать себе летом: «Еду в «Спортинг», играю на ЧМ и прощаюсь». Теперь – Америка, Китай, Дубай». Кассано о форварде «МЮ»
Экс-форвард «Реала» Антонио Кассано раскритиковал нападающего Криштиану Роналду.
«Нужно самоуважение и достоинство, чтобы сказать: «Все кончено». Его агент и его окружение представляют Роналду как лучшего, но они не понимают, что он уже 3-4 года не на этом уровне. Он продолжит забивать тысячами способов, но если говорить о перемещении по полю, он уже не справляется.
Ему следовало минувшим летом сказать самому себе: «Ладно, я еду в «Спортинг», выступаю на чемпионате мира и прощаюсь». Вместо этого он создает проблемы «Манчестер Юнайтед», команде, с которой он творил историю.
А потом еще и устраивает такие представления – такие, которые позволить себе мог бы я! К нему приковано внимание всего мира, а он такое вытворяет.
Ему нужно ехать в Америку, Китай, Дубай. Он уже не вписывается в нынешний футбол. От его атлетизма почти ничего не осталось. Ему нужно поднять руку и сказать «хватит». И я ему за это поаплодирую», – сказал Кассано в эфире Bobo TV.
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