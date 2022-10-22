Рой Кин: «Роналду 37, он хочет быть лучшим в мире, поэтому я им восхищаюсь. Если он забивает каждые 2 матча, мне все равно, сколько ему лет»

Рой Кин выступил в защиту .

– Лучше ли без Роналду?

– Я бы так не сказал. Вы бы сделали ставку на Рэшфорда или Роналду?

Ему 37 лет, он все еще хочет быть лучшим в мире, поэтому я восхищаюсь им. Он забивает каждые два матча за «Манчестер Юнайтед».

Они проиграли «Ман Сити» [без него], они проиграли «Брайтону», они проиграли «Брентфорду», они сыграли вничью [с «Челси»] и праздновали так, будто выиграли лигу. «МЮ» занимает пятое место в АПЛ.

Они обыграли «Тоттенхэм», а казалось, что выиграли Кубок Европы. В прошлом году они обыграли «Тоттенхэм», и Роналду сделал хет-трик. Если у вас есть нападающий, забивающий каждые две игры, мне все равно, какого он возраста, он меня устроит, – сказал бывший игрок «МЮ».