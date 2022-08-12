Бензема лидирует в финальном рейтинге фаворитов «Золотого мяча» от Goal.com. Мане – 2-й, Салах – 3-й, Левандовски – 4-й

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Сайт Goal.com опубликовал финальную версию рейтинга претендентов на «Золотой мяч».

Правила вручения главной футбольной индивидуальной награды изменились – теперь приз будут вручать по итогам сезона, а не календарного года. В связи с этим Goal.com выложил окончательную версию рейтинга претенентов на «Золотой мяч».

Топ-10 списка выглядит так:

1. Карим Бензема («Реал»);

2. Садьо Мане («Ливерпуль» / «Бавария»);

3. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

4. Роберт Левандовски («Бавария» / «Барселона»);

5. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);

6. Винисиус Жуниор («Реал»);

7. Лука Модрич («Реал»);

8. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);

9. Тибо Куртуа («Реал»);

10. Фил Фоден («Манчестер Сити»).

 

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