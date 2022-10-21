Валерий Кечинов: «Если постоянно думать о ядерной войне, можно с ума сойти. Думаю, и у нас, и в США здравомыслящие люди во власти»

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Валерий Кечинов рассказал, как сохраняет оптимизм, несмотря на сложную ситуацию в мире.

– Как сохранить оптимизм, глядя на все то, что творится вокруг?

– Я ко всему стал относиться спокойнее, везде искать позитив. Если постоянно думать о ядерной войне, можно с ума сойти. Я все-таки думаю, что и у нас, и в Америке здравомыслящие люди сидят во власти. Не верю, что они пойдут на какие-то шаги, чтобы планеты не стало.

Надеюсь, все в конце концов будет хорошо – по-другому нельзя, – сказал бывший полузащитник «Спартака» и сборной России.

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