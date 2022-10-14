Ледяхов об Испании: «Русских меньше стало, наши банки под санкциями, упрощенный въезд из России в ЕС отменили. С Украины много народа приехало»

рассказал об отношении в Испании к россиянам.

– Пандемию пережили спокойно?

– Тяжело было. Испания надолго закрывалась. Большие проблемы были с прививками. Сейчас все восстановилось. Ковид ушел, теперь конфликт России с Украиной разгорелся.

Происходящее негативно влияет на каждого неравнодушного человека. Я уже не говорю о глобальных экономических проблемах. Испанию они тоже затронули.

– Русскоязычных за последние полгода в Испании стало больше?

– Мне кажется, наоборот. С Украины много народа приехало, а русских меньше стало.

Наши банки под санкциями, упрощенный въезд из России в ЕС отменили. Делается все, лишь бы граждане РФ поменьше приезжали, – сказал бывший полузащитник .