Ледяхов об Испании: «Русских меньше стало, наши банки под санкциями, упрощенный въезд из России в ЕС отменили. С Украины много народа приехало»
Игорь Ледяхов рассказал об отношении в Испании к россиянам.
– Пандемию пережили спокойно?
– Тяжело было. Испания надолго закрывалась. Большие проблемы были с прививками. Сейчас все восстановилось. Ковид ушел, теперь конфликт России с Украиной разгорелся.
Происходящее негативно влияет на каждого неравнодушного человека. Я уже не говорю о глобальных экономических проблемах. Испанию они тоже затронули.
– Русскоязычных за последние полгода в Испании стало больше?
– Мне кажется, наоборот. С Украины много народа приехало, а русских меньше стало.
Наши банки под санкциями, упрощенный въезд из России в ЕС отменили. Делается все, лишь бы граждане РФ поменьше приезжали, – сказал бывший полузащитник «Спартака».
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