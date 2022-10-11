Ари будет обновлять паспорт РФ: «Не понимаю, почему все сейчас ругают Россию. Я всегда буду ее поддерживать»

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Бразильский форвард Ари высказался о своем паспорте РФ и отношении к России.

– У вас есть российский паспорт. Когда он заканчивается?

–В 2032 году, если я не ошибаюсь.

– Будете обновлять?

– Конечно, пока не умру! Я чувствую себя наполовину россиянином и горжусь этим.

Не понимаю людей, которые говорят плохие вещи про вашу страну, почему все сейчас вас ругают? Не понимаю!

Я полностью на стороне России и всегда буду ее поддерживать, – заявил бразилец, бывший игрок «Спартака», «Краснодара», «Локомотива» и сборной России.

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