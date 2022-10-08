Олимпийский чемпион Кузнецов: «За Россию я горло перегрызу. Я бы вернулся и умер на родной земле – хоть есть кому похоронить. А в Швеции кому я нужен?»

Олимпийский чемпион Евгений Кузнецов высказался о любви к России.

Кузнецов – бывший игрок и победитель Олимпиады-1988 в Сеуле в составе сборной . Он с 1990 года живет и работает в Швеции.

– С какими чувствами сейчас смотрите новости из России?

– Я не знаю. По местному телевидению только шведская пропаганда идет. В одно ухо впускаю информацию, из другого выпускаю. Россия – это моя страна. Я за нее горло перегрызу.

Но какими бы ни были взаимоотношения, всегда страдают мирные люди, к сожалению. Я надеюсь и очень хочу, чтобы все это поскорее закончилось.

– В Швеции вас еще ассоциируют с Россией?

– Вопросы задают, но не углубляются. Что я им скажу? У меня нет русских каналов, и я не располагаю информацией из России.

С друзьями детства мы тоже политику не обсуждаем – в основном житейские вопросы. Многие без работы остались. Перебиваются потихонечку.

– Споров на идеологической почве не бывает?

– Ни в коем случае. Все уже в возрасте, всем за 60 – что ж мы будем нервы друг другу портить? Говорим о работе, о здоровье. Что нужно перетерпеть это время, и, как бы там ни было, наступят лучшие дни.

– С украинцами из «золотой» сборной связи оборвались?

– В последний раз встречались в Москве перед пандемией, на 30-летие Олимпиады. Больше никакого общения нет.

– А действующие спортсмены должны нести ответственность за внешнюю политику государства?

– Мое мнение: спорт не должен страдать от этого. Мне очень жалко, что сейчас все российские спортсмены наказаны и не могут принимать участие в международных соревнованиях. Это, я считаю, очень глупо и неправильно. Как им теперь кормить свои семьи? На мой взгляд, политика не должна касаться спортсменов.

– Когда смотрите на происходящее, не посещают мысли: слава богу, что уехал?

– Нет. У меня по-прежнему ностальгия по России. Кроме футбола и съемной квартиры, ничего в Швеции не держит. До пандемии я хотя бы раз в год мог съездить в Ярославль, встретиться с братом. А сейчас даже не знаю, как будут развиваться события.

Что бы ни происходило в России, это всегда затрагивает мое сердце. Все мысли – о родственниках, которые там остались. Слава богу, у них все хорошо пока, держатся.

– Вернулись бы, появись такая возможность?

– Ну а что? Дети выросли, разъехались, у всех свои семьи. Конечно, я бы вернулся и умер на родной земле. Там хоть есть кому похоронить. А здесь кому я нужен?

– Ну что вы так пессимистично?

– Хочется в Москву, повидать спартаковцев, брата. Годы-то бегут. Каждому прожитому дню радуешься. Проснулся, жив-здоров – и слава богу, – сказал Кузнецов.