Кечинов о Ташкенте: «Местные смеются: «Раньше россияне были недовольны приезжими таксистами, сейчас – наоборот»

рассказал, как в Узбекистане реагируют на наплыв россиян.

– В родном Ташкенте давно не были?

– В 2019 году приезжали туда ветеранской сборной СССР на матч памяти погибшего «Пахтакора». Ташкент для меня родной, но он настолько изменился, что я вообще ничего не узнал, даже места детства. Видно, что город и страна прогрессируют.

– Родные там остались?

– Вообще никого.

– Почему так много россиян выбирают для релокации Узбекистан?

– Во-первых, люди сами по себе очень гостеприимные. Во-вторых, Узбекистан – это гастрономический рай: овощи, фрукты, хлеб, лепешки, национальная кухня. Все обалденно вкусно и вместе с тем недорого по сравнению с российскими ценами. Наконец, тепло. Очень комфортное место не только для русского – для любого человека.

Знакомые, приятели детства рассказывают, что масса людей из России в последнее время приехала, и многие уже связывают с этой страной долгосрочные планы: хотят там работать, остаться жить дальше.

– Местные не жалуются на нашествие русских?

– Смеются: «Раньше россияне были недовольны таксистами из Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, которые плохо говорили по-русски и не знали город. А сейчас – наоборот. Скоро в Ташкенте появятся русские таксисты, которые не знают ни языка, ни город».

– У вас никогда не возникало желания вернуться?

– Я уже больше половины жизни в России, прикипел. В 20 или 25 лет еще можно было бы задуматься, а в моем возрасте уже тяжело что-то менять, – сказал бывший полузащитник и сборной России.