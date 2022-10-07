«Мигрантов селят в одном районе, и уровень преступности резко возрастает. Бюрократия тоже есть, как бы демократично все ни выглядело». Олимпийский чемпион Кузнецов о Швеции
Олимпийский чемпион Евгений Кузнецов рассказал о проблемах с мигрантами в Швеции.
«Мигрантов селят в одном районе, чтобы как-то контролировать. В результате уровень преступности там резко возрастает.
И прежде всего среди подростков. Их же нельзя судить до 18 лет, вот и безобразничают. А полиция стонет: «Денет нет».
Это горькая правда. И бюрократия, представьте себе, тоже есть. Без связей ничего не сделаешь, как бы демократично все внешне ни выглядело», – сказал бывший игрок «Спартака» и победитель Олимпиады-1988 в Сеуле в составе сборной СССР.
Кузнецов завершил карьеру футболиста в Швеции, где ныне и проживает.
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