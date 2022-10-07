«Мигрантов селят в одном районе, и уровень преступности резко возрастает. Бюрократия тоже есть, как бы демократично все ни выглядело». Олимпийский чемпион Кузнецов о Швеции

Олимпийский чемпион рассказал о проблемах с мигрантами в Швеции.

«Мигрантов селят в одном районе, чтобы как-то контролировать. В результате уровень преступности там резко возрастает.

И прежде всего среди подростков. Их же нельзя судить до 18 лет, вот и безобразничают. А полиция стонет: «Денет нет».

Это горькая правда. И бюрократия, представьте себе, тоже есть. Без связей ничего не сделаешь, как бы демократично все внешне ни выглядело», – сказал бывший игрок и победитель Олимпиады-1988 в Сеуле в составе сборной .

Кузнецов завершил карьеру футболиста в Швеции, где ныне и проживает.