Ротен о ситуации вокруг Роналду: «Тен Хаг виноват. Он относится к Криштиану так же, как и к любому другому игроку, и это проблема. Такое отношение – это скандал и неуважение»

считает, что в скандале вокруг Криштиану Роналду виноват Эрик тен Хаг.

Форвард отправился в подтрибунное помещение во время матча с «Тоттенхэмом» (2:0) и покинул «Олд Траффорд» еще до финального свистка. Затем стало известно, что это произошло после того, как португалец отказался выходить на замену в концовке игры.

Потом «МЮ» объявил, что Роналду не будет в заявке на матч следующего тура против «Челси». Также форвард отстранен от тренировок с командой. Он будет работать индивидуально.

«Тен Хаг несет полную ответственность за все это. Если ты не планируешь выпускать Роналду на поле, то не рискуй – не стоит постоянно держать его в запасе. А тен Хаг часто делал это. Иногда он находил объяснения, но вообще это не имеет значения.

Тен Хаг относится к точно так же, как и к любому другому игроку в команде, и это проблема! Это не просто какой-то там игрок. Относиться к Роналду так – это скандал. Если ты не хочешь видеть его в команде, то должен был сказать об этом. Работая с этим игроком, нужно многое учитывать. Если ты хочешь выпнуть его из команды, то договоритесь о расторжении контракта и скажите ему на старте сезона: «Мы на тебя не рассчитываем». Но нельзя создавать вокруг него такую ситуацию, как на протяжении последних матчей. Он не должен проходить через это.

Кроме того, не так давно Роналду решал эпизоды, а тен Хаг говорил, что очень рад видеть его в команде. Это неуважение», – сказал бывший полузащитник «ПСЖ» в эфире программы Rothen s’enflamme на RMC Sport.

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