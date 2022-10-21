«Не будь это Роналду, я бы сказал: «В январе он должен уйти». Этот эпизод на руку тен Хагу – люди теперь на его стороне». Уорнок про «МЮ»

Экс-тренер «Лидса» Нил Уорнок дал оценку поступку Криштиану Роналду в игре с «Тоттенхэмом».

Форвард «Манчестер Юнайтед» отправился в подтрибунное помещение во время матча и покинул «Олд Траффорд» еще до финального свистка. Всю игру португалец провел в запасе.

«Если бы речь шла не о Роналду, я бы не удержался и сказал: «В январе он должен уйти, можно ли наконец от него избавиться?»

Я думаю, что этот эпизод сыграл на руку Эрику тен Хагу, потому что теперь люди на его стороне, теперь в их глазах он не может не быть прав.

Я бы не стал разговаривать с Роналду. Я бы похвалил ребят за матч, а потом бросил бы Криштиану: «Увидимся в десять утра». Испортил бы ему выходной», – сказал Уорнок.

Конец отношений «МЮ» и Роналду? Клуб отстранил его от тренировок и забанил на игру с «Челси»