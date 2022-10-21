Президент «Марселя» опроверг интерес к Роналду: «Мы далеки от этого. Нам нужны командные игроки»

Президент опроверг слухи об интересе к форварду .

«Нас всегда впутывают в истории. В футболе все предельно ясно: ты живешь по средствам, соблюдая экономический баланс. Нужно стремиться к лучшему, стараться усилить команду, но при этом сохраняя финансовую стабильность. Делать это в 2022 году как никогда важно.

Поэтому мой ответ: мы далеки от этого. К тому же нам больше нужны командные игроки», – сказал Пабло Лонгория.

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