Президент «Марселя» опроверг интерес к Роналду: «Мы далеки от этого. Нам нужны командные игроки»

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Президент «Марселя» опроверг слухи об интересе к форварду «МЮ» Криштиану Роналду.

«Нас всегда впутывают в истории. В футболе все предельно ясно: ты живешь по средствам, соблюдая экономический баланс. Нужно стремиться к лучшему, стараться усилить команду, но при этом сохраняя финансовую стабильность. Делать это в 2022 году как никогда важно.

Поэтому мой ответ: мы далеки от этого. К тому же нам больше нужны командные игроки», – сказал Пабло Лонгория.

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