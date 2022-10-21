Нани об уходе Роналду: «Может, ему нужно было сходить в туалет. Все знают, что Криштиану – большой профессионал, он много работает, чтобы играть»

высказался о досрочном уходе с матча.

Нападающий «Манчестер Юнайтед», проведший весь матч против «Тоттенхэма» (2:0) в запасе, на 90-й минуте ушел со скамейки запасных и сразу же покинул «Олд Траффорд».

После этого главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг решил не включать португальца в состав на игру с «Челси». Криштиану также отстранили от тренировок с общей группой.

«Я не видел этой ситуации, я не знаю, что произошло, но, возможно, ему нужно было сходить в туалет.

Все знают, что Криштиану – большой профессионал, он много работает, чтобы играть, и, возможно, он был разочарован тем, что его не выпустили.

Может быть, ему даже разрешили уйти раньше, я не знаю», – сказал полузащитник , ранее выступавший за , в интервью Stats Perform.