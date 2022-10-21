Роналду будет тренироваться с молодежкой «МЮ» сегодня. Он прибыл на базу клуба

сегодня будет тренироваться с молодежкой «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает журналист Manchester Evening News Самюэль Лакхерст, нападающий прибыл на базу клуба около 50 минут назад, – в 8:30 утра по местному времени, – чтобы провести тренировку в составе U21.

Напомним, форвард отстранен от тренировок с «Манчестер Юнайтед».

Во время матча с «Тоттенхэмом» (2:0) Роналду отправился в подтрибунное помещение и покинул «Олд Траффорд» еще до финального свистка. Затем стало известно, что это произошло после того, как португалец отказался выходить на замену в концовке игры.

«МЮ» объявил, что Роналду не будет в заявке на матч следующего тура против «Челси».

Конец отношений «МЮ» и Роналду? Клуб отстранил его от тренировок и забанил на игру с «Челси»