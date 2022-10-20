Алдонин об Абаскале: «Должно быть уважение, а не прыгать и скакать вокруг. Он выступал, жестикулировал и понес законное наказание»

поддержал дисквалификацию за перепалку с .

– Мне кажется, что Абаскаль спровоцировал Федотова. Высказывания о честной игре были не очень уместны на фоне произошедшей ситуации. Тренеры немного повздорили. Думаю, что в рамках дерби это вполне допустимая история

– КДК посчитал, что нет, раз дал им одноматчевые дисквалификации.

– КДК действовал в рамках правил. В любом случае они должны были как-то отреагировать. Дисквалификация сильно ни на что не повлияет. Тренеры будут готовить свои команды к матчам.

– Абаскаль не согласен с таким решением КДК. В принципе, он никого не оскорблял. Может, действительно Абаскаль прав?

– А в чем он прав? Абаскаль позволил себе выступать и жестикулировать в адрес другого тренера. Мне кажется, что должно быть определенное уважение, а не прыгать и скакать вокруг. Он демонстративно показывал свое неудовольствие. Поэтому думаю, что он понес законное наказание.

– Федотов показал фотографию, как они с Абаскалем пожали друг другу руки после игры. Может, стоило только штраф выписать, раз сами тренеры разобрались?

– Такая позиция была допустима, но решили иначе. Может, и правильно сделали. А то каждый бы посмотрел и решил, что мог бы вести себя подобным образом. Но все-таки должно быть уважение друг к другу, определенная тренерская этика, – сказал бывший игрок .