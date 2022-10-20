«Роналду не способен радоваться за команду». Экс-вратарь «Ливерпуля» Вестервелд о форварде «МЮ»

охарактеризовал после его досрочного ухода со стадиона.

Форвард отправился в подтрибунное помещение во время матча с «Тоттенхэмом» (2:0) и покинул «Олд Траффорд» еще до финального свистка. Всю игру португалец провел в запасе.

«Роналду не позволили выйти, но и необходимости в этом не было.

Нужно радоваться за свою команду, а он на это не способен», – заявил бывший вратарь и сборной Нидерландов.

Роналду отказался выходить на замену в конце игры «МЮ» с «Тоттенхэмом» (Daily Mail)