«Роналду не способен радоваться за команду». Экс-вратарь «Ливерпуля» Вестервелд о форварде «МЮ»

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Сандер Вестервелд охарактеризовал Криштиану Роналду после его досрочного ухода со стадиона.

Форвард «Манчестер Юнайтед» отправился в подтрибунное помещение во время матча с «Тоттенхэмом» (2:0) и покинул «Олд Траффорд» еще до финального свистка. Всю игру португалец провел в запасе.

«Роналду не позволили выйти, но и необходимости в этом не было.

Нужно радоваться за свою команду, а он на это не способен», – заявил бывший вратарь «Ливерпуля» и сборной Нидерландов.

Роналду отказался выходить на замену в конце игры «МЮ» с «Тоттенхэмом» (Daily Mail)

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