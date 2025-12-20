Франк Лебеф: «Бруну не может сравнивать себя с Тотти – тот провел всю карьеру в «Роме», забил 300 голов, выиграл ЧМ. Фернандеш – хороший игрок, не великий. Он не меняет игру, как Франческо»

Франк Лебеф: Бруну Фернандеш не может сравнивать себя с Франческо Тотти.

Бывший защитник «Челси» Франк Лебеф отреагировал на высказывания Бруну Фернандеша.

В недавнем интервью полузащитник «Манчестер Юнайтед» заявил, что клуб хотел продать его летом, а также оценил свою карьеру в «Юнайтед»: «У Тотти не много трофеев . С тех пор, как он покинул «Рому», она ничего не выигрывала, но он по-прежнему как бог Рима».

«Если интервью взяли месяц назад, то в тот момент положение «Манчестер Юнайтед » было хуже. Может, поэтому он решил объяснить, почему он решил остаться, почему он борется и так далее. Я это понимаю, и хорошо, что он бьется за клуб, но я не знаю, почему это вышло сейчас, может, статью выложили слишком поздно. Потому что больше в этом нет смысла, по-моему.

Бруну Фернандеш – хороший игрок, он не великий игрок. Он сравнил себя с тем, кто всю карьеру играл за большую команду, «Рому». Он не может сравнивать себя с Тотти. Тотти выиграл скудетто, он провел всю карьеру в одной команде и забил за нее 300 голов, провел 700 матчей, стал чемпионом мира со сборной Италии. Он обладал большим влиянием, и я не думаю, что мы можем поставить Бруну Фернандеша на этот же уровень.

Он хороший игрок, за сборную он тоже играет хорошо, но он не меняет игру, как Тотти», – сказал Лебеф.