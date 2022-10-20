Федотов и Абаскаль прибыли на КДК. Тренер ЦСКА показал журналистам фото с рукопожатием: «Противоречий не было и нет»
Владимир Федотов и Гильермо Абаскаль прибыли на заседание КДК РФС.
Сегодня поведению тренеров ЦСКА и «Спартака» на матче 13-го тура Мир РПЛ, который завершился со счетом 2:2, дадут оценку.
Перед заседанием Абаскаль отказался от общения с журналистами, а Федотов, отвечая на вопрос о противоречиях между ним и тренером «Спартака», показал фотографию с их рукопожатием и сказал: «Думаю, это обо всем говорит, что никаких противоречий не было и нет».
Фото: championat.com
«Езжай домой, клоун. Что ты там машешь руками?» Новые детали конфликта Федотова и Абаскаля
Комментарии