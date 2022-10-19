Экс-вратарь ЦСКА Новиков о словах Федотова: «Зачем выносить это на КДК? Они уверены, что Абаскаль никого не оскорблял на испанском?»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия КДК РФС Валерий Новиков Владимир Федотов Гильермо Абаскаль Футбол

Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков высказался о конфликте между Федотовым и Абаскалем. 

Ранее стало известно, что КДК РФС оценит поведение тренеров на дерби. 

Во время матча 13-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (2:2) между тренерскими штабами команд случилась стычка.

Было опубликовано видео, где слышно, как Владимир Федотов, обращаясь к Гильермо Абаскалю, кричит: «Езжай домой, ###, клоун. Что ты там машешь руками, ###?»

«Идет тяжелый матч, обоюдоострый. Да, была перепалка между ними, но зачем выносить этот случай на КДК и доводить до дисквалификации Федотова? Я этого не понимаю.

Шла такая эмоциональная игра, оба тренера были в запале, можно наговорить чего угодно. Зачем раздувать из этого такой конфликт?

Матч закончился, забыли и поехали дальше. Если это переводить в судебные рамки, то до чего можно тогда дойти? А они уверены, что Абаскаль никого не оскорблял на испанском языке?» – сказал Новиков.

«Езжай домой, клоун. Что ты там машешь руками?» Новые детали конфликта Федотова и Абаскаля

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