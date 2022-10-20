Чернов о конфликте Федотова с Абаскалем: «Главное, что они пожали руки. Это дерби, эмоции захлестывали»

высказался о конфликте и во время дерби.

«Спартак» – ЦСКА – это дерби. Порой эмоции захлестывали.

Думаю, все видели, что Абаскаль с Федотовым подошли друг к другу и хорошо пообщались. Все, что было в игре, – остается в игре. Самое главное, что после дерби Абаскаль и Федотов пожали друг другу руки и разошлись на хорошей ноте.

На следующий день в команде ситуацию никак не обсуждали», – сказал защитник «Спартака».

«Прыгало что-то рядом». ЦСКА и «Спартак» ругаются из-за странной фразы Федотова про Абаскаля

«Езжай домой, клоун. Что ты там машешь руками?» Новые детали конфликта Федотова и Абаскаля

Федотов объяснил реплику про «прыгало». Зарема тут же парировала – назвала его поступок блистательным