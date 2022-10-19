Зарема о Федотове: «Получается, «бегало-прыгало» было после рукопожатия? Блистательный поступок»

отреагировала на слова о рукопожатии с .

По итогам матча – «Спартак» (2:2) главный тренер армейцев, отвечая на вопрос о том, что Абаскаль «бросился на него в перерыве», сказал: «Не бросился – это вы преувеличиваете. Так, прыгало что‑то рядом».

После этого Федотов объяснил свои высказывания и рассказал, что после финального свистка пожал руку тренеру .

– В своем интервью Федотов сказал, что пожал руку Абаскалю после игры.

– Получается, что «бегало-прыгало» было после рукопожатия? Блистательный поступок. Какой смысл тогда в таких рукопожатиях?

Во всей истории один вывод: если российские специалисты говорят в пренебрежительном тоне, значит, у «Спартака» прекрасный тренер. Пожелаем ему и команде удачи в сегодняшнем матче. Вперед, «Спартак!» – сказала супруга бывшего президента красно-белых .