Зарема о Федотове: «Получается, «бегало-прыгало» было после рукопожатия? Блистательный поступок»
Зарема Салихова отреагировала на слова Владимира Федотова о рукопожатии с Гильермо Абаскалем.
По итогам матча ЦСКА – «Спартак» (2:2) главный тренер армейцев, отвечая на вопрос о том, что Абаскаль «бросился на него в перерыве», сказал: «Не бросился – это вы преувеличиваете. Так, прыгало что‑то рядом».
После этого Федотов объяснил свои высказывания и рассказал, что после финального свистка пожал руку тренеру «Спартака».
– В своем интервью Федотов сказал, что пожал руку Абаскалю после игры.
– Получается, что «бегало-прыгало» было после рукопожатия? Блистательный поступок. Какой смысл тогда в таких рукопожатиях?
Во всей истории один вывод: если российские специалисты говорят в пренебрежительном тоне, значит, у «Спартака» прекрасный тренер. Пожелаем ему и команде удачи в сегодняшнем матче. Вперед, «Спартак!» – сказала супруга бывшего президента красно-белых Леонида Федуна.
Комментарии