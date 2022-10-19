Федотов ответил Зареме: «При чем тут «Сочи»? Я родился в Свердловской области, чем горжусь»

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Владимир Федотов ответил на высказывание Заремы Салиховой.

После матча со «Спартаком» (2:2) главный тренер ЦСКА ответил на вопрос о споре с тренером красно-белых Гильермо Абаскалем, сказав: «Так, прыгало что‑то рядом. Не понял его, о чем он говорил».

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна отреагировала на эти слова: «Можно переехать в столицу, но сложно выбить «Сочи» из человека».

– Наверняка видели слова Заремы Салиховой, что вы уехали из «Сочи», а футбольный клуб «Сочи» из вас не уехал. Как к этому отнеслись?

– Во-первых, при чем здесь «Сочи»? Я родился в Свердловской области, в городе Михайловске. Чем, безусловно, горжусь. А больше мне сказать на это нечего, – заявил Федотов.

Федотов о словах «прыгало что-то рядом»: «Имел в виду окружение Абаскаля, на бровке было много народу. После игры пожали руки»

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