Федотов ответил Зареме: «При чем тут «Сочи»? Я родился в Свердловской области, чем горжусь»

ответил на высказывание Заремы Салиховой.

После матча со «Спартаком» (2:2) главный тренер ответил на вопрос о споре с тренером красно-белых , сказав: «Так, прыгало что‑то рядом. Не понял его, о чем он говорил».

Супруга бывшего владельца Леонида Федуна отреагировала на эти слова: «Можно переехать в столицу, но сложно выбить «Сочи» из человека».

– Наверняка видели слова , что вы уехали из «Сочи», а футбольный клуб «Сочи» из вас не уехал. Как к этому отнеслись?

– Во-первых, при чем здесь «Сочи»? Я родился в Свердловской области, в городе Михайловске. Чем, безусловно, горжусь. А больше мне сказать на это нечего, – заявил Федотов.

Федотов о словах «прыгало что-то рядом»: «Имел в виду окружение Абаскаля, на бровке было много народу. После игры пожали руки»