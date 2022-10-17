Шмаров о судействе на игре ЦСКА – «Спартак»: «Цирк бесплатный. Пенальти на Соболеве – миллион процентов»
Валерий Шмаров раскритиковал арбитра Сергея Карасева за работу на игре ЦСКА – «Спартак» (2:2).
– Как оцените судейство?
– Безобразное. Карасев явно не справился с игрой. Пенальти на Соболеве – миллион процентов. Кто там на ВАР сидит, смотрит? Человека держат руками и в спину еще толкают.
Николаев на телевидении нес бред сумасшедшего. Что касается карточки Соболеву, он просто катился, а ему еще в пятку бьют.
Зобнина в копчик коленом били внаглую. Это железная красная карточка игроку ЦСКА. Как футболист я это официально заявляю. Цирк бесплатный, – сказал бывший нападающий «Спартака».
«Как человек я все сделал правильно». Спор вокруг гола ЦСКА – Зобнин уверен, что это нарушение фэйр-плей
Комментарии