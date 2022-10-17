раскритиковал арбитра за работу на игре – (2:2).

– Как оцените судейство?

– Безобразное. Карасев явно не справился с игрой. Пенальти на Соболеве – миллион процентов. Кто там на ВАР сидит, смотрит? Человека держат руками и в спину еще толкают.

Николаев на телевидении нес бред сумасшедшего. Что касается карточки Соболеву, он просто катился, а ему еще в пятку бьют.

Зобнина в копчик коленом били внаглую. Это железная красная карточка игроку ЦСКА. Как футболист я это официально заявляю. Цирк бесплатный, – сказал бывший нападающий «Спартака».

«Как человек я все сделал правильно». Спор вокруг гола ЦСКА – Зобнин уверен, что это нарушение фэйр-плей