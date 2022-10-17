Газзаев о судействе на игре ЦСКА – «Спартак»: «Очень хорошее, квалифицированное»

остался доволен судейством в матче Мир РПЛ ЦСКА – (2:2).

«Очень хорошее судейство, очень квалифицированное. Судья давал играть, разрешал единоборства, стыки. Но когда нужно, вмешивался – посмотрите, сколько желтых карточек.

Судья может превратить матч в красивый спектакль, то, что вчера Карасев и сделал. Он давал бороться. Любое падение – игроки сразу на судью смотрят, будет свисток? А Карасев не пошел у них на поводу, когда можно, давал играть, поддерживая высокий темп матча.

Эмоциональное состояние игроков передается на трибуны, а с трибун передается на поле. Из всего этого получается настоящий спортивный спектакль. И режиссер этого спектакля всегда судья. Мы видим часто, когда при малейшем толчке – свисток. Остановки, паузы… А матч ЦСКА – «Спартак» на одном дыхании смотрелся.

Может быть, с точки зрения качества футбола, хотелось, чтобы оно было лучше. А вот с точки зрения зрелищности вчера матч был великолепный, как и судейство», – сказал бывший главный тренер армейцев.

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