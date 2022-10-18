Гендиректор «Ман Сити» о призе лучшему клубу сезона: «Гордимся тем, что играем в красивый футбол и выигрываем матчи»

Генеральный директор «Манчестер Сити» высказался о получении приза лучшему клубу сезона.

Английский клуб стал обладателем этой награды на вчерашней церемонии вручения «Золотого мяча».

«День гордости для . Мы гордимся тем, что играем в красивый футбол и выигрываем матчи.

Эта награда является признанием тяжелой работы и самоотверженности каждого отдела нашего клуба», – сказал .