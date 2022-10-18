Гендиректор «Ман Сити» о призе лучшему клубу сезона: «Гордимся тем, что играем в красивый футбол и выигрываем матчи»
Генеральный директор «Манчестер Сити» высказался о получении приза лучшему клубу сезона.
Английский клуб стал обладателем этой награды на вчерашней церемонии вручения «Золотого мяча».
«День гордости для «Манчестер Сити». Мы гордимся тем, что играем в красивый футбол и выигрываем матчи.
Эта награда является признанием тяжелой работы и самоотверженности каждого отдела нашего клуба», – сказал Ферран Сориано Компте.
Комментарии