Гендиректор «Ман Сити» о призе лучшему клубу сезона: «Гордимся тем, что играем в красивый футбол и выигрываем матчи»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Ферран Сориано Компте Футбол

Генеральный директор «Манчестер Сити» высказался о получении приза лучшему клубу сезона.

Английский клуб стал обладателем этой награды на вчерашней церемонии вручения «Золотого мяча». 

«День гордости для «Манчестер Сити». Мы гордимся тем, что играем в красивый футбол и выигрываем матчи.

Эта награда является признанием тяжелой работы и самоотверженности каждого отдела нашего клуба», – сказал Ферран Сориано Компте

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