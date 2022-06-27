Гендиректор «Ман Сити»: «Помню обложку с фото де Брюйне и подписью: «Провал за 62 млн фунтов». Теперь он легенда клуба»

Генеральный директор «Манчестер Сити» восторженно отозвался о Кевине де Брюйне.

«Кевин стал лидером нашего клуба – он рос и рос. Это чудесный футболист, но это еще и лидер в раздевалке. У большинства игроков есть агенты [для переговоров по новому контракту], но у де Брюйне его нет. Он обратился лишь к юристу.

Это тихий лидер. Но он всегда рядом, когда нужен.

Многие не помнят, но мы заплатили за него большие деньги. Думаю, это была сумма в 62 млн фунтов. После этого одна английская газета, помню, вышла с обложкой, где была его фотография и подпись: «Провал за 62 млн фунтов».

Говорили, что Чики [Бегиристайн, спортивный директор «Ман Сити»] ошибся, подписав этого игрока, а он был абсолютно прав. Теперь Кевин де Брюйне – легенда «Манчестер Сити». У него впереди еще много лет карьеры, и он станет одним из ключевых футболистов в истории нашего клуба», – сказал для Dr. Football Podcast.

Бельгиец выступает за с 2015 года. За это время он выиграл с клубом 12 трофеев и вышел в финал Лиги чемпионов в сезоне-2020/21.