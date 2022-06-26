Гендиректор «Ман Сити»: «ЛЧ – не одержимость, так как там важна удача. «Реалу» немного везло: они заслужили проиграть «ПСЖ», «Челси», нам, «Ливерпулю»

Гендиректор высказался о желании клуба выиграть .

«Мы не считаем победу в этом турнире главной целью, потому что в Лиге чемпионов важную роль играет удача. Есть много игр, в которых можно сыграть плохо, но пройти дальше.

Победитель чемпионата – это и есть лучшая команда лиги. Между собой мы говорим: «Чемпионат – это наш хлеб с маслом. Там мы зарабатываем». Лига чемпионов – это дополнительный трофей, который мы хотим взять, но мы знаем, что это может зависеть от небольшого везения, поэтому одержимости у нас нет.

Сейчас говорят об успехах в последние годы, но, думаю, было бы справедливо сказать, что им немного везло. Возможно, я могу сказать, что они заслужили проиграть , , нам, «Ливерпулю». Но люди не помнят, что в 80-е и 90-е у «Реала» была невероятная команда – одна из лучших в истории с Бутрагеньо в составе. И они не смогли выиграть этот трофей, они постоянно вылетали.

Мы терпеливы. Это не одержимость. Мы выиграем Лигу чемпионов, когда придет правильный момент», – сказал Ферран Сориано для Dr. Football Podcast.