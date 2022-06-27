Гендиректор «Ман Сити»: «Трансфер Холанда – футбольное, а не маркетинговое решение. Он развивается как суперзвезда»

Генеральный директор «Манчестер Сити» высказался о трансфере .

«Должен сказать, мы все очень воодушевлены. Но я должен честно признаться вам: все трансферы мы осуществляем ради футбола, а не ради маркетинга или известности.

Так что Чики [Бегиристайн, спортивный директор ], и вся наша команда очень внимательно оценивают ситуацию и берут игроков, которые нужны команде. Поэтому и осуществляются трансферы.

Думаю, вы правы в том, что он развивается как суперзвезда, но мы подписали его не по этой причине. Мы купили его, так как думаем, что он будет забивать очень много голов и что ему достаточно интеллекта, чтобы вписаться в нашу систему. Наша система игры очень сложна.

Это очень сложно – это видно по напряженности, с которой обсуждают то, как «Ман Сити» будет играть. Нужно быть очень опытным игроком, чтобы суметь адаптироваться, и мы думаем, что Холанд справится.

Но я могу вас заверить, что это футбольное решение. Это не маркетинговое решение или желание пригласить знаменитость», – сказал для Dr. Football Podcast.

Кажется, у Холанда в «Сити» будет конкурент: Хулиан Альварес забивает на том же уровне, а под стиль Пепа подходит даже лучше