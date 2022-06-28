Гендиректор «Ман Сити» сообщил Пересу, что его слова о везении «Реала» в ЛЧ вырвали из контекста

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Гендиректор «Манчестер Сити» объяснился перед Флорентино Пересом за недавние слова о «Реале».

Несколько дней назад Ферран Сориано, говоря о желании «Манчестер Сити» выиграть Лигу чемпионов, заявил: «ЛЧ – не одержимость, так как там важна удача. «Реалу» немного везло: они заслужили проиграть «ПСЖ», «Челси», нам, «Ливерпулю».

Как сообщил журналист Хосеп Педрероль в эфире El Chiringuito, Сориано связался с Пересом и сообщил, что его слова о везении «Реала» в Лиге чемпионов были вырваны из контекста.

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