Гендиректор «Ман Сити» сообщил Пересу, что его слова о везении «Реала» в ЛЧ вырвали из контекста

Гендиректор «Манчестер Сити» объяснился перед Флорентино Пересом за недавние слова о «Реале».
Несколько дней назад Ферран Сориано, говоря о желании «Манчестер Сити» выиграть Лигу чемпионов, заявил: «ЛЧ – не одержимость, так как там важна удача. «Реалу» немного везло: они заслужили проиграть «ПСЖ», «Челси», нам, «Ливерпулю».
Как сообщил журналист Хосеп Педрероль в эфире El Chiringuito, Сориано связался с Пересом и сообщил, что его слова о везении «Реала» в Лиге чемпионов были вырваны из контекста.